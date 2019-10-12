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لاعب المنتخب السعودي العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو

لاعب المنتخب السعودي العباس يحقق ذهبية العالم في التايكوندو
http://almnatiq.net/?p=784954
المناطق _ الرياض

حقّق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو ونادي الترجي محمد العباس ذهبية بطولة العالم الشاطئية الثالثة للبومسي بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب العراقي في جمهورية مصر العربية بمشاركة ٣٠٠ لاعب يمثلون ٢٠ دولة.
وفي ذات البطولة التي اختتمت مساء اليوم حقق أبطال الأخضر برونزيتين عن طريق زهير أبو الرحى وعلي المدلي الحائزيْن على المركز الثالث والرابع. وعلى صعيد منافسات الجماعي جاء الثلاثي في المركز الثالث.
يذكر أن المدرب السعودي زهير أبو الرحى يشرف فنياً على المنتخب السعودي للبومسي.

 

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