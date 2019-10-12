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اليمن يعلن تأييده القرار العربي حول العدوان التركي على سوريا

اليمن يعلن تأييده القرار العربي حول العدوان التركي على سوريا
http://almnatiq.net/?p=784958
المناطق _ عدن

أكدت الحكومة اليمنية دعمها القرار العربي الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي أدان العدوان التركي بوصفه خرقًا واضحًا لمبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال الاجتماع الذي عُقد على مستوى وزراء الخارجية العرب، بناء على طلب جمهورية مصر العربية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وبحث الاجتماع العدوان التركي على شمال شرق سوريا، فيما أعرب الوزير الحضرمي عن شكره لدعوة جمهورية مصر العربية لعقد هذا الاجتماع المهم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي والحفاظ على أمن الأراضي العربية وسيادتها.

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