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بعثة الأخضر تصل إلى الأردن قبل التوجه إلى رام الله

بعثة الأخضر تصل إلى الأردن قبل التوجه إلى رام الله

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بعثة الأخضر تصل إلى الأردن قبل التوجه إلى رام الله

بعثة الأخضر تصل إلى الأردن قبل التوجه إلى رام الله
http://almnatiq.net/?p=784966
المناطق - واس

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول، مساء اليوم، إلى الأردن، وذلك قبل التوجه إلى رام الله في فلسطين صباح غد الأحد، لخوض ثالث مباراة للأخضر في التصفيات.
وكان في استقبال البعثة التي ترأسها رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، لدى وصولها مطار الملكة علياء الدولي، نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق.
يذكر أن الأخضر يتصدر المجوعة الثالثة للتصفيات القارية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023م ، التي تضم كلا من سنغافورة وفلسطين وأوزباكستان واليمن، برصيد 4 نقاط من مباراتين بعد تعادله مع المنتخب اليمني بهدفين لكل منتخب ثم الفوز بثلاثية أهداف دون مقابل على المنتخب السنغافوري.

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