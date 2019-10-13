فرنسا تعلق تصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في سوريا

المناطق - الرياض

أعلنت وزارتا الخارجية والجيوش الفرنسيتان اليوم أن فرنسا قررت تعليق أي مشروع لتصدير معدات حربية إلى تركيا يمكن استخدامها في إطار الهجوم في سوريا.

وأوضحت الوزارتان في بيان لهما أن مفعول هذا القرار فوري، لافتتين الانتباه إلى أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع في 14 أكتوبر في لوكسمبورغ سيكون مناسبة لتنسيق مقاربة أوروبية في هذا الصدد.