مبيعات الصقور تتجاوز 3 ملايين ريال في أول يومين لمعرض الصقور والصيد السعودي٢

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تجاوزت مبيعات الصقور حاجز 3 ملايين ريال مع نهاية اليوم السبت ثاني أيام معرض الصقور والصيد السعودي بنسخته الثانية المقام حالياً في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور.

وسجلت المبيعات في اليوم الأول أكثر من مليوني ريال ، فيما تجاوزت في اليوم الثاني حاجز المليون ريال لتتخطى 3 ملايين ريال وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال الأيام المتبقية من المعرض الذي يختتم الثلاثاء المقبل.

وجاءت المبيعات من خلال البيع المباشر في قسم عارضي الصقور بالإضافة لقسم مزاد الصقور.