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إيطاليا تحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس أوروبا

إيطاليا تحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس أوروبا
http://almnatiq.net/?p=784982
المناطق - الرياض

ضمنت إيطاليا بطاقة التأهل رسميا إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 في كرة القدم بعد فوزها على ضيفتها اليونان 2-صفر، على الملعب الأولمبي في روما ضمن الجولة السابعة من المجموعة العاشرة.

وأمام 60 ألف متفرج، سجل لاعب الوسط البرازيلي الأصل جورجينيو هدف التقدم من ركلة جزاء (62) والبديل فيديريكو برنارديسكي الثاني (78).

ورفعت إيطاليا، الغائبة عن مونديال روسيا 2018، رصيدها إلى 21 نقطة كاملة من سبعة انتصارات، بفارق 9 نقاط عن فنلندا و11 عن كل من أرمينيا والبوسنة والهرسك.

وهذه المرة الأولى تتأهل إيطاليا إلى النهائيات قبل 3 جولات على انتهاء التصفيات.

وتماشيا مع التجديد الحاصل في المنتخب، ارتدت إيطاليا قميصا أخضر اللون وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخها، بعد الأولى عندما فازت على الأرجنتين 2-صفر في ديسمبر 1954 على الملعب الأولمبي في روما”.

ويشكل “قميص النهضة” تجسيدا لتشكيلة إيطالية شابة تضم 12 لاعبا دون الـ25 عاما.

ودفع المدرب روبرتو مانشيني، بالمدافعين ليوناردو سبيناتسولا وفرانشيسكو أتشيربي بتشكيلته الأساسية وفيديريكو كييزا هجوما، بالإضافة إلى الشاب نيكولو باريلا لاعب إنتر في خط الوسط.

وغاب عن تشكيلة بطل العالم أربع مرات مدافعه العملاق المصاب جورجيو كييليني بالإضافة إلى أليساندرو فلورنتسي، إيمرسون بالمييري، ستيفانو سنسي ولورنتسو بيليغريني.

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