مالي تطلق عملية تستهدف نزع السلاح لـ 8500 مقاتل

المناطق _ وكالات

أطلق رئيس الوزراء المالي بوبو سيسي عملية بوسط البلاد، تستهدف نزع السلاح بالنسبة لـ 8500 مقاتل، وتسعى إلى إنهاء دوامة العنف التي تهدد استقرار البلاد.وقد وضع 200 مقاتل في وسط البلاد أمس الجمعة، بشكل سري أسلحتهم، بعد حفل إطلاق عملية نزع السلاح، ويتم تنفيذ هذه العملية تطبيقًا لاتفاق السلم والمصالحة الموقع عام 2015 بالعاصمة باماكو، بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية.ويقول مشرفون على العملية إنها تستهدف بالأساس نزع السلاح “ميليشيات الدفاع الذاتي، القائمة على أساس إتني، كالدوغون والفلان”.

وعرف وسط مالي خلال الأشهر الأخيرة أعمال عنف، يتهم مسلحو الدوغون والفلان بتنفيذها، وقد خلفت مئات القتلى والجرحى في مناطق مختلفة من البلاد.ويأتي إطلاق عملية “نزع السلاح” بعد أقل من أسبوعين على مقتل واختفاء عشرات الجنود الماليين، بمنطقتي “بولكيسي” و”موندورو”.