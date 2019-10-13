دبي تستضيف بطولة العالم للروبوتات والذكاء الصناعي نهاية الشهر الحالي

المناطق _ دبي

تستعد مدينة دبي الإماراتية لاستضافة بطولة العالم للروبوتات والذكاء الصناعي (فيرست غلوبال)، بمشاركة أكثر من 1500 متسابق من 191 دولة في الحدث الذي سيُقام خلال الفترة 24-27 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث تعد المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم هذه البطولة العالمية خارج الأميركتين

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أهمية هذا الحدث، كونه يركز على الفئة الأهم في صنع المستقبل، وهم الشباب، ويُقام في مدينة نجحت في ترسيخ موقعها كمركز عالمي للإبداع

وأضاف: «مستقبل العالم يصنعه الشباب، ودورنا أن نعينهم على القيام بهذه المهمة بنجاح، واستراتيجيتنا تقوم على تمكين الشباب، وتوسيع دائرة مشاركتهم في المجالات كافة. وإعداد الشباب لمواجهة تحديات المستقبل، وإمدادهم بالأدوات التي تمكنهم من ذلك، واجب ومسؤولية جماعية تأتي بين أهم الأولويات. إننا نتطلع لغد تتكاتف فيه الجهود، ويزاد فيه إسهام الشباب، لجعل العالم مكاناً أفضل للجميع»

وأشار ولي عهد دبي إلى أن استضافة هذا الحدث في دبي لأول مرة في المنطقة، بل وللمرة الأولى التي يُقام فيها خارج الأميركتين، أمر يؤكد مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال استقطاب واحتضان المبتكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، لا سيما الشباب منهم، ويبرز حرصنا على التعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة كافة في مجالات توظيف وتطوير وتبني التكنولوجيا الحديثة، وتنظيم الأحداث العالمية المتخصصة في استشراف المستقبل والتكنولوجيا الحديثة

وتُعد بطولة تحدي «فيرست غلوبال» الأكبر من نوعها على مستوى العالم في مجالات الروبوتات والذكاء الصناعي، وتسعى لتعريف العالم بتنوع استخداماتها وأدواتها، إضافة إلى بناء جسور للتواصل الفكري والمعرفي بين أجيال الشباب من مختلف أنحاء العالم، على تنوع ألسنتهم وخلفياتهم الثقافية، فضلاً عن دعم جهود الدول والمنظمات العالمية لمواجهة مختلف التحديات، ومواكبة المتغيرات المتسارعة، وبناء جيل قادر على توظيف الأفكار المبتكرة والخلاقة لصالح البشرية، حيث تحدد البطولة في كل من دوراتها تحدياً جديداً تدعو المشاركين لتوظيف تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الصناعي في إيجاد حلول تسهم في التغلب على كل منها بصورة فعالة

وتهدف البطولة العالمية إلى تشجيع الشباب على تطوير قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والابتكار والتصميم، وتمكينهم من الأدوات اللازمة، وتنمية مهاراتهم وخبراتهم في تصميم الروبوتات، من أجل تشكيل صورة مستقبلهم بأيديهم وعقولهم، وإشراكهم في مرحلة عمرية مبكرة في التفكير الهادف لاستحداث حلول ناجعة تسهم في التغلب على التحديات التي تواجه العالم، ومعالجة الإشكاليات الأكثر إلحاحاً في قطاعات حيوية، مثل: المياه النظيفة والطاقة وغيرهما، من خلال مسابقات رياضية لتطوير الروبوتات

وكان الإعلان عن فوز الإمارات بتنظيم تحدي «فيرست غلوبال» خلال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات التي نظمتها دبي في فبراير (شباط) الماضي. وأكد محمد القرقاوي أن دولة الإمارات تتبنّى رؤية مستقبلية ترتكز على توظيف أدوات الثورة الصناعية الرابعة، والحلول التكنولوجية المتقدمة لمواجهة التغيرات المتسارعة والتحديات التي تنطوي عليها، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث العالمي يشكل إضافة لمسيرة صناعة المستقبل، ويعكس موقع دولة الإمارات الريادي في دعم وتطوير قطاعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لما فيه خير المجتمعات

وتركّز منافسات بطولة «فيرست غلوبال» العالمية في دورتها الحالية، التي ستنظمها مؤسسة دبي للمستقبل، على توظيف تكنولوجيا الروبوتات في مجال «حماية المحيطات»، وتنظيفها من ملايين الأطنان من الملوثات التي تنجم بصورة رئيسية عن الأنشطة الصناعية غير المنضبطة وغير الملتزمة بالاشتراطات البيئية، وكذلك جراء سوء إدارة أنظمة الصرف الصحي، والممارسات البحرية الملوِّثة، مما يؤثر سلباً على الحياة البحرية، ويهدد الثروات السمكية التي تعد من أهم مصادر الغذاء حول العالم، فضلاً عن التهديد الصارخ للتنوع البيئي، وتعريض أصناف كثيرة من الكائنات البحرية لخطر الانقراض

وشهدت الدورات السابقة مشاركة مئات الفرق الطلابية من مختلف أنحاء العالم لابتكار روبوتات تساعد في إيجاد حلول لتحدي الوصول إلى المياه النظيفة في مدينة واشنطن 2017، وتحدي توفير الطاقة المستدامة في مدينة المكسيك 2018، وسجلت اهتماماً عالمياً لافتاً