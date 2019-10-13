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بوتين يزور المملكة غداً الإثنين في أول زيارة منذ 12 عاماً

بوتين يزور المملكة غداً الإثنين في أول زيارة منذ 12 عاماً
http://almnatiq.net/?p=785010
المناطق _ الرياض

يصل إلى الرياض غدا الاثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة إلى المملكة تدوم حتى صباح الثلاثاء يلتقي خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان لتوقيع عدد من الاتفاقيات إضافة إلى التطرق إلى “التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري”.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف قال في تصريحات له “أنه يتم تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية. ووفقاً لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات بنحو ملياري دولار”.

يشار إلى أن آخر زيارة قام بها الرئيس الروسي إلى السعودية كانت في شباط/فبراير 2007، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا في عام 2017.

وتاتي زيارة بوتين إلى المملكة ردا على الزيارة التي قام بها الملك سلمان إلى موسكو.

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