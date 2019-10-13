بدء استقبال طلبات الاستفادة من مشروع مؤسسة الملك عبدالله للإسكان التنموي بالباحة

المناطق _ الباحة

بدأت اللجنة المشكلة بمحافظة العقيق بالباحة استقبال طلبات الاستفادة من مشروع مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي بالمحافظة.

واشترطت المؤسسة لاستقبال الطلبات أن يكون من سكان المحافظة أو مراكزها, وأن يكون سعودي الجنسية, وأن لا يكون لديه عقار أو أرض, وأن لا يكون لديه قرض سكني, وأن لا يكون لديه سجل تجاري قائم, وأن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن ثلاثة أشخاص, وأن تكون الأولوية للمستفيدين من جمعية البر والضمان الاجتماعي.

وأفادت اللجنة أن استقبال الطلبات سيكون بمقر المشروع خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة السادسة مساءً وذلك تمهيدًا لرفعها للمؤسسة, علمًا أن آخر موعد لاستقبال الطلبات بعد تعبئة النموذج من جميع الجهات الرسمية هو نهاية يوم الاثنين 1441/03/14هـ.