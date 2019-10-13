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الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى مواقع في محافظة الجوف

الجيش اليمني يحبط محاولة تقدم لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران إلى مواقع في محافظة الجوف
http://almnatiq.net/?p=785022
المناطق _ عدن

أحبطت وحدة من الجيش اليمني محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيران في برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقال قائد اللواء الأول حرس حدود بمحافظة الجوف العميد هيكل حنتف في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمينة “إن مجموعة من ميليشيا الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش في سلسلة جبال الشعير التابعة لمديرية برط العنان، غير أن قوات الجيش صدت المحاولة وأجبرت العناصر المتسللة على التراجع”.
وبحسب حنتف فإن قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي سقطوا بنيران الجيش الوطني بينهم قيادات ميدانية.

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