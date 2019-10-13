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هيئة كبار العلماء تبدأ أعمال الدورة الـ 88 بالرياض

هيئة كبار العلماء تبدأ أعمال الدورة الـ 88 بالرياض

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هيئة كبار العلماء تبدأ أعمال الدورة الـ 88 بالرياض

هيئة كبار العلماء تبدأ أعمال الدورة الـ 88 بالرياض
http://almnatiq.net/?p=785025
المناطق _ الرياض

بدأت هيئة كبار العلماء اليوم أعمال الدورة الـ 88 برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وتستمر عدة أيام بالرياض .
وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات المحالة إليها من المقام الكريم وبعض الجهات الحكومية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس منها موضوعات تتعلق بالمشاعر المقدسة والمسائل المالية .
وكونت هيئة كبار العلماء على هامش اجتماع المجلس لجانًا استشارية، تضم عددًا من أعضاء الهيئة والمختصين من ذوي الكفاءات المرموقة، لتقديم رؤى متخصصة، حيث رفعت اللجان تقاريرها للهيئة للنظر فيها، وأعدت الأمانة العامة بحوثاً محكمة في الموضوعات المدرجة من مختلف التخصصات، بهدف دراسة جميع جوانب النظر في تلك الموضوعات، كما استدعت مجموعة من الخبراء لاستطلاع آرائهم وتقويماتهم حول بعض الموضوعات ذات الاختصاص.
وبهذه المناسبة رفع معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على ما تلقاه الهيئة وأمانتها العامة من دعم ورعاية مكنتها بفضل الله تعالى من أن تقوم بدورها المنوط بها.

 

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