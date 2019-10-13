قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنيران الجيش اليمني في صعدة

المناطق _ صعدة

أفشلت وحدات من الجيش اليمني، محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع محررة في جبهة الحشوة، بمحافظة وصعدة شمالي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني إن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التقدم إلى مواقع الجيش في جبال الربعة الاستراتيجية، غير أن تلك المحاولة باءت بالفشل.

وذكر المصدر – بحسب موقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية – أن مواجهات دارت بين الجانبين وقتل وأصيب فيها عدد من العناصر الحوثية المدعومة من إيران .