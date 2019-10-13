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أرامكو : إصلاح أضرار الهجمات المتبقية نهاية نوفمبر المقبل

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أرامكو : إصلاح أضرار الهجمات المتبقية نهاية نوفمبر المقبل

أرامكو : إصلاح أضرار الهجمات المتبقية نهاية نوفمبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=785034
المناطق _ الرياض

قال مسؤولون في شركة أرامكو يوم أمس السبت إن الشركة تأمل في أن تصلح بنهاية نوفمبر المقبل آخر 4 أبراج لحقت بها أضرار خلال الهجمات التي تعرضت لها الشهر الماضي، في خطوة تتيح لها استعادة طاقتها الإنتاجية بشكل كامل.

وقال نائب رئيس أرامكو لعمليات النفط في المنطقة الجنوبية، خالد بريك، لعدد من وسائل الإعلام التي جرى دعوتها يوم السبت لزيارة المنشأتين المتضررتين في خريص وبقيق، وفقاً لما نقلته “رويترز”، إن الهجمات على بقيق أصابت 5 أبراج لمعالجة النفط وإن الإصلاحات لا تزال جارية في ثلاثة منها.

وتوقع بريك اكتمال الإصلاحات في الأبراج الثلاثة في غضون ستة أسابيع.

وتعرضت أرامكو  يوم السبت 14 سبتمبر/ 2019، لهجوم إرهابي، أدى لانخفاض إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 مليون برميل، تمثل 50 بالمائة تقريباً من إنتاج الشركة؛ وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو  مؤخراً إن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

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