عشية الزيارة التاريخية..بوتين يؤكد عمق العلاقات مع المملكة

المناطق _ الرياض

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمق العلاقات مع المملكة التي يقوم بزيارة تاريخية لها غداً، بعد 12 عاماً من آخر زيارة.

وفي مقابلة تلفزيونية مشتركة مع قنوات «العربية» و«سكاي نيوز عربية» و«روسيا اليوم»، أشاد الرئيس بوتين بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والمملكة وسعيه لتطويرها. وقال: “نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية كدولة صديقة لنا. لقد نشأت لدي علاقات طيبة مع الملك، ومع الأمير ولي العهد أيضاً. وعلاقاتنا تتطور عملياً في كافة الاتجاهات”.

وتابع في تصريحات تلفزيونية “في حال اعتقد أيّ شخص أن أفعال مثل احتجاز ناقلات النفط والهجمات على المنشآت النفطية ستؤثر بطريقة أو أخرى في تعاون روسيا مع الأصدقاء العرب، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أو تضر بالتعاون مع منظمة “أوبك”، فهو مخطئ”.

وأشاد بوتين؛ بدور السعودية كلاعب دولي على المستويين السياسي والاقتصادي، وكذلك بالدور “المهم” الذي تلعبه الإمارات في حل الأزمات في المنطقة.

وجدّد الرئيس الروسي إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرّضت له منشآت أرامكو النفطية في السعودية، مشيراً إلى عدم دراية روسيا بشأن الجهة التي تقف خلف الهجوم، متابعاً أنه بغض النظر عمّن يقف وراء هذا الحادث، فإن روسيا تدين هذا النوع من الأعمال.