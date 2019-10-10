نموذج مشرف للموظف الحريص على إنجاز عمله بأمانة وإتقان

المناطق _ بريدة

انطلاقا من حرص إدارة تعليم عنيزة على تعزيز روح الإخلاص في العمل وتكريم النماذج المتميزة في أداء أعمالهم بكل جد واجتهاد، كرم سعادة مدير تعليم عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، صباح اليوم، برفقة مدير شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالقصيم يوسف العمري، ومدير مشروع النقل المدرسي لشركة مكة بالقصيم عبدالمحسن الخلف، ومشرف مشروع النقل المدرسي للشركة بعنيزة بندر الصفراني، للأستاذ “رشيد الشحيتان” قائد حافلة المدرسة الـ 21 في إدارة التعليم بالمحافظة بالنقل المدرسي، والبالغ من العمر 58 عاما، والذي ظهر في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يوم الخميس الماضي، يوضح حرصه الشديد على الاطمئنان على الطالبات حتى يصلن لأبواب بيوتهن، كما كرمت المدرسة الابتدائية الـ 21 “الشحيتان” أمام مبنى المدرسة صباح اليوم.

وعبر سعادة مدير تعليم عنيزة عن جزيل شكره لقائد الحافلة “رشيد الشحيتان” على ما قدمه من اهتمام لأبنائنا الطلبة، مؤكدًا أنه نموذج مشرف للموظف الحريص على إنجاز عمله بكل أمانة وإتقان، ولذا فهو يستحق التكريم والإشادة نظراً لاهتمامه بسلامة الطالبات وأمانته وإخلاصه في أداء عمله على الوجه الأكمل.

وكان محافظ عنيزة برفقة مدير تعليم عنيزة قد كرم قائد الحافلة، يوم الجمعة الماضي، حيث عبر سعادة المحافظ عن تقديره لإخلاص وتفاني “الشحيتان” في تأدية وظيفته المنوطة به، كما قدم “الشحيتان” الشكر للمسؤولين، معبرًا عن شعوره بالسعادة لهذا التكريم وما رآه من تفاعل الناس وتوجيههم كلمات الشكر له بعد انتشار هذا المقطع، مما كان له أثر بالغ عليه وعلى أسرته، مؤكدًا أنه يؤدي عمله بكل جد وإخلاص ويرضي ضميره أمام الله، راجيا رضا الله عز وجل.