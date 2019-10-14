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علماء يحذرون: مشاهدة خسارة فريقك الكروي قد تؤدي للوفاة

علماء يحذرون: مشاهدة خسارة فريقك الكروي قد تؤدي للوفاة
http://almnatiq.net/?p=785068
المناطق - وكالات

كل مشجع كروي يعلم جيدا الضغط الناجم عن رؤية فريقه المفضل يخسر مباراة. ولكن العلماء حذروا من أن هذا الضغط يمكن أن يتسبب في ضرر كبير للقلب بل من الممكن أن يؤدى إلى الوفاة. فقد ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن دراسة جديدة خلصت إلى أنه من المرجح أن تزداد نسبة الإصابة بالأزمات القلبية المميتة أو السكتة الدماغية بنسبة 29% لدى مشجعي الفريق الخاسر في يوم المباراة. وأضافت الدراسة إن نسبة الإصابة بالأزمات تقل بنسبة 20% لدى مشجعي الفريق الفائز.

وقالت الدراسة إن الرجال هم الأكثر عرضة لارتفاع نسبة إصابتهم بالأزمات القلبية أيام إقامة المباريات مقارنة بالنساء، وذلك يرجع إلى اهتمام الرجال بصورة أكبر بكرة القدم. وخلصت الدراسة، التي نُشرت في دورية سبورتس ساينس، إلى أن ” الأزمات المتعلقة بالقلب والأوعية الناتجة عن الضغط العقلي الشديد والتوتر الانفعالي لها علاقة بمباريات كرة القدم”. كما أشارت الدراسة إلى أن ” تناول الكحوليات والتبغ للتخلص من المشاعر الغاضبة” ربما يكون له دور في الإصابة بالأزمات القلبية”. مضيفة أنه يجب اتخاذ “إجراءات احتياطية” في مباريات كرة القدم.

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