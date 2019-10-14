للعام الرابع.. العاصمة التايلاندية بانكوك أكثر المدن السياحية زيارة في العالم خلال 2018

المناطق -وكالات

حصلت العاصمة التايلاندية بانكوك على لقب المدينة الأكثر زيارة في العالم خلال 2018 وذلك للعام الرابع على التوالي وتسبق بذلك مدينتي لندن وباريس.

وذكرت وكالة بلومبرج اليوم أن مؤشر المدن الأكثر زيارة في العالم الذي تصدره شركة ماستر كارد للخدمات المالية أظهر أن العاصمة الفرنسية جاءت في المركز الثاني تليها العاصمة البريطانية.

وبلغ عدد زوار بانكوك العام الماضي أكثر من 22 مليون سائح. فيما بلغ عدد زوار باريس ولندن العام الماضي 19 مليون زائر لكل منهما.

وقالت الشركة إن لندن تعد المدينة الواحدة من ضمن العشر المدن المتصدرة للمؤشر التي تسجل تراجعا في عدد الزوار حيث انخفض عدد السائحين لديها العام الماضي بنحو 4%.

ومن المتوقع أن تسجل العاصمة اليابانية طوكيو هذا العام أعلى نسبة ارتفاع في عدد السائحين تقدر بـ 10% ليبلغ عدد زوارها أكثر من 14 مليون شخص.

يشار إلى أن قطاع السياحة في تايلاند يمثل خمس إجمالي الناتج المحلي للبلاد.