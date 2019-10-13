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إعصار اليابان.. مروحيات وسفن وآلاف الجنود لانتشال الضحايا
http://almnatiq.net/?p=785083
المناطق - الرياض

انتشلت مروحيات يابانية سكانا من منازلهم التي غمرتها الفيضانات، الأحد، بينما دخلت جهود الإنقاذ بمساعدة قوارب وآلاف الجنود حيز التنفيذ في مناطق يابانية شاسعة.

وتسبب إعصار قوي في هطول أمطار غزيرة على طوكيو ومناطق محيطة بها، وأسفر عن مقتل 19 أشخاص على الأقل وفقدان 15 آخرين. ويأتي ذلك يعد يوم من وصول الإعصار هاغيبيس إلى جنوب طوكيو وتحركه شمالا.

وقال يوشيهيد سوجا، المتحدث باسم الحكومة اليابانية، للصحفيين إن “الإعصار الرئيسي تسبب في أضرار جسيمة شرقي اليابان. نُشر 27 ألف جندي ورجل إنقاذ في هذه العملية”.

وبُثت لقطات لمروحية إنقاذ تحلق في المنطقة التي غمرتها الفيضانات في محافظة ناغانو، حيث انهار جسر أعلى نهر شيكوما بالقرب من مناطق سكنية.

والتقطت المروحية مواطنين تقطعت بهم السبل في الطابق الثاني لمنزل غمرته المياه. كما أظهرت لقطات جوية جرارات تحاول السيطرة على الفيضانات.

وغمرت المياه مدينة داتا بمحافظة فوكوشيما، ولم تر سوى أسطح منازل في بعض المناطق. كما غمرت المياه أجزاء من ولاية مياغي القريب، في حين فاض نهر تاما في طوكيو.

وحذرت السلطات من خطر وقوع انهيارات طينية. وكان بين القتلى مواطنين دفنت منازلهم في انهيارات أرضية، وآخرين جرفتهم الأنهار الهائجة.

وقال سوجا إن السلطات ستبدأ في جهود إعادة الإعمار. وأضاف أن حوالي 379 ألف منزل بات بدون كهرباء، بالإضافة إلى انقطاع مياه الشرب عن 14 ألف منزل.

واستؤنفت العديد من خدمات القطارات في منطقة طوكيو في الصباح الباكر، رغم خضوع عربات لفحوصات سلامة ويتوقع إعادة تشغيلها لاحقا.

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