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عمل تبوك بالتعاون مع الضبط الإداري يلقى القبض على عدد من مخالفي نظام العمل والإقامة

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تدشين جائزة ارتقاء للتميز في تعليم منطقة الحدود الشمالية

تدشين جائزة ارتقاء للتميز في تعليم منطقة الحدود الشمالية

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تدشين جائزة ارتقاء للتميز في تعليم منطقة الحدود الشمالية

تدشين جائزة ارتقاء للتميز في تعليم منطقة الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=785095
خالد الضبيبي . المناطق

برعاية مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ / عثمان ابراهيم العثمان وتحت شرف مساعدة تعليم شؤون البنات الأستاذة نورة بنت عبدالعزيز الفايز
نفذت وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع ارتقاء اللقاء التعريفي الأول لتدشين جائزة ارتقاء للتميز ٢٠١٩ في مقر المدرسة الابتدائية الثانية ، وبحضور مديرة وحدة ارتقاء فاطمة الشمري ومشرفة الأعلام والاتصال ابتسام فاضل
واستهدف اللقاء قائدات ورائدات شراكة للمدارس المرشحة للجائزة
بدأ اللقاء بكلمة سعادة المدير العام حيث أكد فيها على أهمية تعزيز مشاركة الأسرة مع المدرسة في الأنشطة تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة التعليم ، ثم ألقت الفايز كلمة تحفيزية للمدارس بأهمية المشاركة في مثل هذه الجائزة مشيرةً الى أن تحقيق التميز يمنح المنطقة الشعور بالتفوق والأفضلية ويتزايد مع تحقيق انجازات علمية واجتماعية لنسطر بها تاريخاً يبقى لنا شاهدا على أعمال تبني فكراً وتترك اثراً عقب ذلك تحدثت مديرة وحدة ارتقاء الأستاذة فاطمة الشمري بالتعريف بجائزة ارتقاء وشرح معايير الجائزة واختتمت اللقاء بشكر الحاضرات وتكريم المدرسة المستضيفه سائلة للجميع التوفيق والسداد

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