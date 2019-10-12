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اهالي دومة الجندل يطالبون بإفتتاح مقر لمركز ” قياس ” بمحافظتهم

اهالي دومة الجندل يطالبون بإفتتاح مقر لمركز ” قياس ” بمحافظتهم

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اهالي دومة الجندل يطالبون بإفتتاح مقر لمركز ” قياس ” بمحافظتهم

اهالي دومة الجندل يطالبون بإفتتاح مقر لمركز ” قياس ” بمحافظتهم
http://almnatiq.net/?p=785096
المناطق - ال جوف

ناشد أولياء أمور الطلاب والطالبات بمحافظة دومة الجندل الجوف ، المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس ، الأمير فيصل بن عبدالله آل مشاري آل سعود ، بإفتتاح مقر للمركز الوطني للقياس والتقويم بالمحافظة ، لوقف معاناة الطلاب والطالبات بسبب عناء السفر إلى المدن و المناطق و المحافظات المجاورة والتي كان آخرها سفر كثير من الطلاب إلى منطقة الحدود الشمالية .

وقال جميل الحسن ان افتتاح مقر لمركز قياس بمحافظة دومة الجندل سيعمل على تقديم كل الاختبارات المختلفة للمعلمين و المعلمين و المشرفين و المشرفات وكل ما يخص ذلك من تقويم و اختبار في المحافظة التي بلغ عدد سكانها قرابة 55 ألف نسمة .
وقال المواطن سالم الشراري إن اختبار” قياس” واختبارات القدرات والكفايات والتحصيلي لا يقام في محافظة دومة الجندل ، للطلاب والطالبات ، والذي أصبح مطلباً أساسياً لدخول ، الجامعات والكليات والمعاهد الأخرى .

وأضاف الشراري أن محافظة دومة الجندل يوجد بها عدد هائل من الطلاب والطالبات ، مع ما يتبعها من مراكز وهجر منها الرديفة والرافعية و الاضارع واصفان وأبو عجرم و ميقوع ، ناهيك عن المراكز القريبة والبعيدة منها والتابعة لمنطقة الجوف ولذلك فإنها بحاجة ماسة لمقر يقام به هذه الاختبارات التي تتبع للمركز بمحافظة دومة الجندل .

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