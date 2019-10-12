عمل تبوك بالتعاون مع الضبط الإداري يلقى القبض على عدد من مخالفي نظام العمل والإقامة

تبوك - محمد العنزي :

يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك تنفيذ حملة ” وطن بلا مخالف ” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة بمشاركة شرطة المنطقة ممثله بإدارة الضبط الإداري.

ونتج عن الحملة خلال الأسبوع الماضي والتي استهدفت عدة مواقع بمدينة تبوك من ضبط عدداً من العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة والمادة ٣٩ من النظام وتم إتخاذ الإجراءات النظامية بحق العمالة المخالفة من جهة الاختصاص.

وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن حملة “وطن بلا مخالف” مشروع وطني يجب أن يسهم ويتعاون فيه الجميع من الجهات الحكومية وأبناء هذا الوطن فهي مسؤولية مشتركة لما يترتب عليها من سلبيات في ظل وجود العمالة المخالفة .

مؤكداً أن الجولات التفتيشية مستمرة في جميع مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 أو من خلال الموقع الإلكتروني.