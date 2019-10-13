أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس محكمة الاستئناف

المناطق - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه بالإمارة اليوم, معالي رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشيخ أحمد بن صالح المحيميد بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد رئيسًا للمحكمة.

وهنأ سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال اللقاء رئيس محكمة الاستئناف على تعيينه بمنصبه الجديد، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إرساء مبادئ العدل، في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

من جهته قدم معالي رئيس محكمة الاستئناف شكره وتقديره لسموه على الاستقبال والتهنئة وتوجيهاته السديدة التي ستكون محل الاهتمام والعمل على خدمة المواطنين، سائلًا الله التوفيق فيما كلف فيه.