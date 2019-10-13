أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير شرطة المنطقة ونائبه

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء جعيدان بن متعب الحميداني يرافقه العميد صالح بن عواض الحربي، المعين نائبًا لمدير الشرطة.

وقدم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية, التهنئة للعميد الحربي, راجياً له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد, موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.