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(90) شخص يساهم في زراعة (3000) شتلة ” مانجروف ” الساحلية بمدينة الجبيل الصناعية

(90) شخص يساهم في زراعة (3000) شتلة ” مانجروف ” الساحلية بمدينة الجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=785125
المناطق - الجبيل الصناعية

استمراراً للاهتمام المتزايد بمجال المسؤولية الاجتماعية وكونها الداعم الأكبر بمدينة الجبيل الصناعية نحو الأداء الأفضل في هذا المجال ومن خلال حرصها على تعزيز الشراكة المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة، فقد نظمت الهيئة الملكية بالجبيل وبالتعاون مع شركة سولفاي للصناعات الكيماوية برنامج زراعة المانجروف مؤخراً في جزيرة الباطنة بمدينة الجبيل الصناعية.

 

من جانبه أكد مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بالجبيل الأستاذ خلف بن ناصر الشمري أنه قد شارك بالبرنامج قرابة (90) شخص من شركة سولفاي من جنسيات مختلفة، حيث ساهموا في زراعة (3000) شتلة من شجرة مانجروف.

 

وأضاف الشمري أن البرنامج يهدف إلى دعم البيئة البحرية والحياة الفطرية في مدينة الجبيل الصناعية من خلال استزراع أشجار المانجروف بالخليج العربي والتي تعد من النباتات التي تنمو في البيئات الساحلية المالحة.

 

كما تنتشر أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي لتشكل هذه البيئات جزءاً مهماً من منظومة الحياة النباتية والساحلية، فيعد نظام جذورها المعروفة بالجذور الهوائية والتي تبرز فوق سطح الأرض وتحيط بالأشجار لتشكل أيكات كثيفة على امتداد الساحل تعمل على ترسب التربة وتحمي بذلك الشواطئ من موجات التعرية.

 

ويشار إلى أن بيئات شجرة المانجروف تعمل على تعزيز التنوع الهائل للمجموعات الحية من خلال توفير المأوى لأنواع عديدة من الحيوانات والطيور البحرية والأسماك، كما وتعد الأوراق والفروع الميتة لأشجار المانجروف مصدراً هاماً للمغذيات التي تثري الإنتاجية الأولية في البيئة.

 

الجدير بالذكر أنه يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الهيئة الملكية بالجبيل المستمرة في مجال حماية البيئة وتعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على هذه النبتة الساحلية.

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