احدث الأخبار

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين أوقاف العذل ومؤسسة مجتمعي
أبرز المواد
 المنتخب السعودي يصل رام الله .. وعباس : شرفتم بلدكم فلسطين
أبرز المواد
 بعد فرار عائلات داعش .. فرنسا تدعو لإنهاء هجوم تركيا
أبرز المواد
 تعبيراً عن غدر أمريكا للأكراد .. ناشطة كردية تسلم وزير الخارجية الأمريكية طعاماً للكلاب
أبرز المواد
 العشائر العربية في الجزيرة السورية تلبي النفير العام ضد الجيش التركي
أبرز المواد
 مخيم “عين عيسى” بلا حراسة .. وفرار 785 من عائلات داعش
أبرز المواد
 (90) شخص يساهم في زراعة (3000) شتلة ” مانجروف ” الساحلية بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير شرطة المنطقة ونائبه
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس محكمة الاستئناف
أبرز المواد
 مدني عسير يحذر من خطر التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة
أبرز المواد
 “سكني”: استمرار تسليم “الفلل الجاهزة” في 27 مشروعاً
أبرز المواد
 شرطة القصيم تضبط اثنين قاما بنشل المصلين بمساجد عنيزة
أبرز المواد
عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين أوقاف العذل ومؤسسة مجتمعي

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين أوقاف العذل ومؤسسة مجتمعي

أبرز المواد
المنتخب السعودي يصل رام الله .. وعباس : شرفتم بلدكم فلسطين

المنتخب السعودي يصل رام الله .. وعباس : شرفتم بلدكم فلسطين

أبرز المواد
بعد فرار عائلات داعش .. فرنسا تدعو لإنهاء هجوم تركيا

بعد فرار عائلات داعش .. فرنسا تدعو لإنهاء هجوم تركيا

أبرز المواد
تعبيراً عن غدر أمريكا للأكراد .. ناشطة كردية تسلم وزير الخارجية الأمريكية طعاماً للكلاب

تعبيراً عن غدر أمريكا للأكراد .. ناشطة كردية تسلم وزير الخارجية الأمريكية طعاماً للكلاب

أبرز المواد

العشائر العربية في الجزيرة السورية تلبي النفير العام ضد الجيش التركي

العشائر العربية في الجزيرة السورية تلبي النفير العام ضد الجيش التركي
http://almnatiq.net/?p=785136
المناطق - الرياض

أعلن شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية، في منطقة الجزيرة السورية، تلبيتهم للنفير العام الذي أعلنته الإدارة الذاتية الكردية، واستعدادهم لتقديم 50 ألف مسلح للتصدي، للجيش التركي.
وجاء في بيان عن شيوخ وزعماء هذه القبائل والعشائر، أنهم “يقفون صفا واحد” مع قوات “قسد” في مواجهة “الاحتلال العثماني البربري الذي عانينا منه على مر العصور والمرتزقة الذين نهبوا وسلبوا واعتدوا على أعراض وممتلكات الشعب السوري”.
وانتقد البيان العشائري، “حجج أردوغان الواهية”، وأعرب عن استعداد منطقة الجزيرة السورية، لاستقبال اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، “الذين يقول أردوغان إن عددهم 3 ملايين شخص”.
وطالب زعماء العشائر العربية في الجزيرة السورية، قوات “قسد”، “بتحرير كل شبر من أرض وطننا من المحتل العثماني من جرابلس حتى عفرين ولواء اسكندرون فتلك المناطق تحولت تحت الوصاية التركية إلى بؤرة للمجموعات الإرهابية”.
وطالب البيان، “الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على وجه العموم، وجامعة الدول العربية على وجه الخصوص، بلعب دورها الأخلاقي والإنساني في ردع هذا العدوان الهمجي عن أرضنا وشعبنا” .

روابط ذات صلة

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين أوقاف العذل ومؤسسة مجتمعي

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين أوقاف العذل ومؤسسة مجتمعي
المنتخب السعودي يصل رام الله .. وعباس : شرفتم بلدكم فلسطين

المنتخب السعودي يصل رام الله .. وعباس : شرفتم بلدكم فلسطين
بعد فرار عائلات داعش .. فرنسا تدعو لإنهاء هجوم تركيا

بعد فرار عائلات داعش .. فرنسا تدعو لإنهاء هجوم تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*