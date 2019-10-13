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تعبيراً عن غدر أمريكا للأكراد .. ناشطة كردية تسلم وزير الخارجية الأمريكية طعاماً للكلاب

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تعبيراً عن غدر أمريكا للأكراد .. ناشطة كردية تسلم وزير الخارجية الأمريكية طعاماً للكلاب

تعبيراً عن غدر أمريكا للأكراد .. ناشطة كردية تسلم وزير الخارجية الأمريكية طعاماً للكلاب
http://almnatiq.net/?p=785140
المناطق - الرياض

نكاية عن غدر الرئيس الأمريكي وإدارته بالأكراد في سوريا المتمثل في الانسحاب الأمريكي المنظم من الشمال لسوري وإفساح المجال أمام الجيش التركي باجتياح مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا قدمت ناشطة كردية طعاماً للطلاب لوزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”.
ووفقاً للمقطع المصور قامت الناشطة الكردية بتسليم الوزير الامريكي طعاماً للكلاب وطلبت منه اكله حتى يصبح وفيا مثل الكلاب تعبير عن غدر وخيانة أمريكا للأكراد.
وكان لرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” أعلن بدء القوات المسلحة التركية عملية عسكرية في شمال سوريا تحت اسم “نبع السلام” موجهة بالأساس ضد الأكراد السوريين.

 

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