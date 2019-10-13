بعد فرار عائلات داعش .. فرنسا تدعو لإنهاء هجوم تركيا

المناطق - وكالات

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية الأحد أن بلادها “قلقة” لفرار حوالي 800 شخص من أفراد عائلات عناصر في تنظيم داعش من مخيم للنازحين في سوريا، داعية أنقرة مرة جديدة إلى “إنهاء تدخلها العسكري” في سوريا “بأسرع ما يمكن”.

وقالت سيبيت ندياي على قناة “فرانس 3” الحكومية “بالتأكيد نحن قلقون إزاء ما يمكن أن يحصل ولهذا السبب نأمل أن تنهي تركيا… بأسرع ما يمكن التدخل العسكري الذي بدأت به والذي قمنا بإدانته بوضوح”.

وكانت “الإدارة الذاتية الكردية” أعلنت في وقت سابق الأحد، “فرار 785 شخصاً” من أفراد عائلات داعش من مخيم عين عيسى للنازحين بعدما طاله قصف القوات التركية التي تشن هجوماً منذ الأربعاء في شمال شرق سوريا. فيما قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن قوات الأمن ليس لديها ما يكفي من الأفراد لحراسة المخيم.

إلى ذلك، أفادت الإدارة الذاتية والمرصد السوري لحقوق الإنسان بانسحاب عناصر الحراسة من المخيم، الذي يقطنه 13 ألف نازح بينهم أفراد عائلات عناصر تنظيم داعش الأجانب.