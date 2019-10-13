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المنتخب السعودي يصل رام الله .. وعباس : شرفتم بلدكم فلسطين

المنتخب السعودي يصل رام الله .. وعباس : شرفتم بلدكم فلسطين
http://almnatiq.net/?p=785147
المناطق - وكالات

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى فلسطين، اليوم الأحد، لخوض ثالث مباراة للأخضر في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان في استقبال الوفد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب.

كما استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، البعثة معبراً عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي لكرة القدم إلى فلسطين، مؤكداً أنه يجسد العلاقة التاريخية بين فلســطين والمملكة العربية السعودية.

وأضاف لدى استقباله في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، الأحد، بعثة المنتخب السعودي، “شرفتم بلدكم فلسطين”.

وأشار إلى أن الرابط التاريخي والديني الإسلامي بين البلدين، ليس جديداً، وقال: علاقاتنا بالمملكة تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقف المملكة التي سمعناها من الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن قضية فلسطين في قلب كل سعودي”.

وأضاف الرئيس: “ما نسمعه وما سمعناه منذ عهد الملك المؤسس مرورا بكل الملوك والأمراء وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كذلك الشعب السعودي لم يتغير، مواقفهم سباقة تجاه القضية الفلسطينية”.

وذكر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي رددها دائماً وأكد أن فلسطين قضية المملكة الأولى، وقال: نحن كمواطنين سعوديين نستشعر بها.

وأضاف: “وجدنا الاحتفاء قبل الوصول إلى أرض فلسطين، غمرنا شعور غريب، شعور عند الوصول لم نشعر به أبداً، وسعيدون جداً، فهي زيارة تاريخية، ونتطلع دائماً للتعاون بما يخدم الاتحاد الفلسطيني الذي يقدم مستويات فنية عالية، وشاهدت منتخب فلسطين بكأس آسيا بأستراليا والذي تأهل إليها وقتها لأول مرة، نتمنى لهم التوفيق، سعيدون جداً بأرض فلسطين بأولى القبلتين، نتمنى إن شاء الله أن نكون على أعلى مستويات الحب والوفاق”.

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