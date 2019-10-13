أمير الشرقية يلتقي المصور الفزيع

المناطق - الدمام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، أن المنطقة الشرقية بتنوعها الجغرافي والثقافي، وإرثها الحضاري والتاريخي، لوحة فنية فائقة الجمال، مبيناً أن أبنائها قادرين على إبراز مقوماتها الطبيعية والسياحية، ومعالمها التاريخية والحضارية، بأعمالهم الفنية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بالمصور الوليد بن خليل الفزيع، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد).

وبين سموه أن الفنون بأشكالها المختلفة، رسالة سامية، وتوظيفها بالشكل الصحيح، يسهم في إثراء المجتمع، و الرقي بالذائقة لأعلى المستويات، مشيداً سموه بالموهبة التي يتمتع بها الفزيع، والتي أظهرت معالم من المنطقة الشرقية بشكل مميز، كما أشاد سموه بتعاونه مع إمارة المنطقة الشرقية في عدد من المناسبات، داعياً المصورين من أبناء المنطقة للمبادرة والتنافس في إظهار جماليات المنطقة، متمنياً سموه للفزيع التوفيق والسداد.

من جهته عبر المهندس الوليد بن خليل الفزيع عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على كلماته المحفزة، وعباراته الأبوية، والتي هي وسام على صدره، مبيناً أن هذا اللقاء هو تتويج لجهوده في مجال التصوير، والتي حرص من خلالها على إبراز جمالية المنطقة الشرقية بمختلف مدنها.