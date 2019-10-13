احدث الأخبار

الإعلان عن مبادرات وحزم تحفيزية ضخمة لتطوير صناعة الترفيه الرقمي
أبرز المواد
 جامعة الملك فهد للبترول تفوز بجائزة أفضل برنامج إثرائي صيفي للعام 2019
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الرياض يستقبل مدير مركز المعلومات الوطني
أبرز المواد
 صندوق تنمية الموارد البشرية: 4223 سعودي حصلوا على شهادة مهنية احترافية بقيمة دعم 20 مليون ريال
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرم أعضاء اللجنة الفورية بالدفاع المدني نظير جهودهم المثمرة
أبرز المواد
 أمير نجران يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً لمنسقي أولمبياد “إبداع 2020”
منطقة الجوف
 الهيئة الملكية بالجبيل تنظم مؤتمراً صحياً يقدم أكثر من 40 مشاركة علمية لتعريف بآخر المستجدات الطبية حول طب الاطفال
المنطقة الشرقية
 تعاون بين امانة الاحساء والتعليم للتوعية بسلامة الأغذية في مقاصف المدارس
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يلتقي المصور الفزيع
المنطقة الشرقية
 معرض الصقور والصيد .. شعلةٌ مستمرة للتراث والثقافة والترفيه
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرأس اجتماع “السلامة المرورية” ويدشن “جائزة السائق المثالي” في نسختها الخامسة .. الأربعاء
أبرز المواد
عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

الإعلان عن مبادرات وحزم تحفيزية ضخمة لتطوير صناعة الترفيه الرقمي

الإعلان عن مبادرات وحزم تحفيزية ضخمة لتطوير صناعة الترفيه الرقمي

أبرز المواد
جامعة الملك فهد للبترول تفوز بجائزة أفضل برنامج إثرائي صيفي للعام 2019

جامعة الملك فهد للبترول تفوز بجائزة أفضل برنامج إثرائي صيفي للعام 2019

المنطقة الشرقية
أمير منطقة الرياض يستقبل مدير مركز المعلومات الوطني

أمير منطقة الرياض يستقبل مدير مركز المعلومات الوطني

أبرز المواد
صندوق تنمية الموارد البشرية: 4223 سعودي حصلوا على شهادة مهنية احترافية بقيمة دعم 20 مليون ريال

صندوق تنمية الموارد البشرية: 4223 سعودي حصلوا على شهادة مهنية احترافية بقيمة دعم 20 مليون ريال

أبرز المواد

أمير الشرقية يلتقي المصور الفزيع

أمير الشرقية يلتقي المصور الفزيع
http://almnatiq.net/?p=785179
المناطق - الدمام

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، أن المنطقة الشرقية بتنوعها الجغرافي والثقافي، وإرثها الحضاري والتاريخي، لوحة فنية فائقة الجمال، مبيناً أن أبنائها قادرين على إبراز مقوماتها الطبيعية والسياحية، ومعالمها التاريخية والحضارية، بأعمالهم الفنية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بالمصور الوليد بن خليل الفزيع، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد).

وبين سموه أن الفنون بأشكالها المختلفة، رسالة سامية، وتوظيفها بالشكل الصحيح، يسهم في إثراء المجتمع، و الرقي بالذائقة لأعلى المستويات، مشيداً سموه بالموهبة التي يتمتع بها الفزيع، والتي أظهرت معالم من المنطقة الشرقية بشكل مميز، كما أشاد سموه بتعاونه مع إمارة المنطقة الشرقية في عدد من المناسبات، داعياً المصورين من أبناء المنطقة للمبادرة والتنافس في إظهار جماليات المنطقة، متمنياً سموه للفزيع التوفيق والسداد.

 

من جهته عبر المهندس الوليد بن خليل الفزيع عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على كلماته المحفزة، وعباراته الأبوية، والتي هي وسام على صدره، مبيناً أن هذا اللقاء هو تتويج لجهوده في مجال التصوير، والتي حرص من خلالها على إبراز جمالية المنطقة الشرقية بمختلف مدنها.

روابط ذات صلة

جامعة الملك فهد للبترول تفوز بجائزة أفضل برنامج إثرائي صيفي للعام 2019

جامعة الملك فهد للبترول تفوز بجائزة أفضل برنامج إثرائي صيفي للعام 2019
الهيئة الملكية بالجبيل تنظم مؤتمراً صحياً يقدم أكثر من 40 مشاركة علمية لتعريف بآخر المستجدات الطبية حول طب الاطفال

الهيئة الملكية بالجبيل تنظم مؤتمراً صحياً يقدم أكثر من 40 مشاركة علمية لتعريف بآخر المستجدات الطبية حول طب الاطفال
تعاون بين امانة الاحساء والتعليم للتوعية بسلامة الأغذية في مقاصف المدارس

تعاون بين امانة الاحساء والتعليم للتوعية بسلامة الأغذية في مقاصف المدارس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*