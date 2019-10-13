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تعاون بين امانة الاحساء والتعليم للتوعية بسلامة الأغذية في مقاصف المدارس

تعاون بين امانة الاحساء والتعليم للتوعية بسلامة الأغذية في مقاصف المدارس

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تعاون بين امانة الاحساء والتعليم للتوعية بسلامة الأغذية في مقاصف المدارس

تعاون بين امانة الاحساء والتعليم للتوعية بسلامة الأغذية في مقاصف المدارس
http://almnatiq.net/?p=785182
المناطق - الأحساء
ترسيخاً لمفهوم العمل المؤسسي القائم على تعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة بين القطاعات الحكومية والأهلية ، وتدعيماً للتشارك في الأدوار والمسؤوليات بين أمانة الاحساء والإدارة العامة للتعليم ، تنفذ الأمانة ممثلة في الإدارة النسائية ببلدية الهفوف برنامجاً تثقيفياً يستهدف طالبات مدارس التعليم العام ، حيث أوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان البرنامج يأتي في ظل سعي الأمانة الى تطوير اطر الشراكة مع إدارة التعليم من خلال نشر التوعية والتثقيف الصحي والبيئي الموجهه للطلبة والطالبات في مراحل التعليم والعمل على رفع مستوى الوعي الصحي الغذائي لديهم .
وأشار الملحم الى ان البرنامج يستهدف جوانب عدة من أهمها ( توعية الطالبات بالصحة والسلامة الغذائية في المقاصف المدرسية وتهيأتها وكذلك تعريف الطالبات بالضوابط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في الأغذية ، وقوف الأمانة على آلية وكيفية تحضير الأطعمة ” التي تباع في المقاصف المدرسية ” وطرق حفظها وتداولها وكذلك مراقبة الايدي العاملة التي تحضر تلك الأطعمة ، تتبع المؤسسات التي تحضر وتورد الأطعمة عبر الاشراف المباشر على مواقع عملها للتأكد من مدى تقيدها بالضوابط والاشتراطات الصحية في تسليم ونقل المواد الغذائية للمدارس وصولاً للتأكد من صحة وسلامة مايقدم من وجبات داخل المدارس ) .
في حين ذكر رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم ان البرنامج التثقيفي سيتضمن التعاون بين الأمانة وإدارة التعليم في إقامة الندوات وتوزيع المطويات التعريفية بالإجراءات المتبعة في حال الاشتباه بحالات التسمم الغذائي وغيرها من حالات الضبط الأخرى ، والإجراءات المتبعة في الرقابة الميدانية للمنشأت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة .

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