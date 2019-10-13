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الهيئة الملكية بالجبيل تنظم مؤتمراً صحياً يقدم أكثر من 40 مشاركة علمية لتعريف بآخر المستجدات الطبية حول طب الاطفال

الهيئة الملكية بالجبيل تنظم مؤتمراً صحياً يقدم أكثر من 40 مشاركة علمية لتعريف بآخر المستجدات الطبية حول طب الاطفال

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الهيئة الملكية بالجبيل تنظم مؤتمراً صحياً يقدم أكثر من 40 مشاركة علمية لتعريف بآخر المستجدات الطبية حول طب الاطفال

الهيئة الملكية بالجبيل تنظم مؤتمراً صحياً يقدم أكثر من 40 مشاركة علمية لتعريف بآخر المستجدات الطبية حول طب الاطفال
http://almnatiq.net/?p=785187
المناطق - الجبيل الصناعية

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية مؤتمر الجبيل الصحي الثاني لطب الأطفال بحضور ومشاركة 33 متحدثاً من العديد من المستشفيات التخصصية والتعليمية بالمملكة والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من  ٢٨ – ٣٠ نوفمبر لعام ٢٠١٩م في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

حيث يهدف المؤتمر إلى التعريف بآخر المستجدات الطبية في طب الاطفال عبر تقديم أكثر من ٤٠  مشاركة علمية عن أمراض الجهاز الهضمي ، والكبد ، وأمراض التغذية ، وسوء الامتصاص ، وأمراض الغدد الصماء ، والسمنة والسكري لدى الاطفال.

ويتناول المؤتمر أيضاً في محاضراته الطبية المقدمة التعريف عن أمراض الدم الوراثية لدى الأطفال ، وأمراض الكلى ، وأمراض الصدرية والربو ، وأمراض القلب والاوعية الدموية ، وأمراض الخدج والحضانة ، والامراض ذات الخطورة العالية ومستجداتها في كيفية العناية المركزة.

كما أنه سوف يعتمد المؤتمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 30 ساعة من الساعات الطبية وهي عبارة عن ساعات طبية معتمدة ومقدمة للممارسين الصحيين والطلبة المتخصصين في مجال الصحة.

ويقدم المؤتمر 30 ساعة طبية معتمدة من قبل الهيئة السعودية  للتخصصات الصحية وهي ساعات طبية معتمدة للممارسين الصحيين والطلبة المتخصصين في مجال الصحة.

 

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل قامت مسبقاً بتنظيم مؤتمر الجبيل الصحي الأول لتخصصات الباطنة بالعام السابق ،  وفي هذا العام سيشهد مؤتمر الجبيل الصحي لطب الاطفال توسعاً في عنوان وتخصص المؤتمر اسهاماً منها لتسليط الضوء على الطرق الوقائية للسلامة من تلك الأمراض.

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