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إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً لمنسقي أولمبياد “إبداع 2020”

إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً لمنسقي أولمبياد “إبداع 2020”

منطقة الجوف
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أمير الشرقية يلتقي المصور الفزيع

أمير الشرقية يلتقي المصور الفزيع

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إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً لمنسقي أولمبياد “إبداع 2020”

إدارة “تعليم الجوف” تنظم لقاءً لمنسقي أولمبياد “إبداع 2020”
http://almnatiq.net/?p=785190
الجوف - محمد الحسن

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة الموهوبين، لقاءً لمنسقي الموهبة بالمدارس، لعرض خطوات المرحلة الثانية لمشروع الأولمبياد الوطني للإبداع العلميإبداع 2020.
وأوضح مدير إدارة الموهوبين الأستاذ فاضل بن غازي المالكي أن اللقاء
هدف إلى التعريف بخطوات تدريب الطلاب على آلية رفع المشاريع العلمية المشاركة في الأولمبياد بمرحلته الثانية والتي تنتهي في بداية شهر ربيع الأول المقبل.
وقال إن الأولمبياد الوطني للإبداع يأتي سعياً لإيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي، وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
ويهدف الأولمبياد إلى توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام
الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلميّة والتقنيّة، واكتشاف المواهب والملكات العلمية للطلاب والطالبات، وإكساب الطلاب والطالبات مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة، وتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة .

 

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