أمير نجران يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، حرص القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ على المحافظة على الموارد الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، رغم كل التحديات الطبيعية والمناخية في المملكة، لا سيما مع التوجهات الواضحة في رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى صناعة إستراتيجية زراعية.

جاء ذلك أثناء اطلاع سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، عرضه مدير فرع الصندوق بالمنطقة، المهندس محمد بن حسين بالحارث، حيث نوّه سموه بالمبادرات التي أقرها الصندوق، التي كان لها دور بارز في رفع كفاءة القطاع الزراعي.