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نوه بجهود الدفاع المدني للمحافظة على الأرواح والممتلكات ..

أمير القصيم يكرم أعضاء اللجنة الفورية بالدفاع المدني نظير جهودهم المثمرة

أمير القصيم يكرم أعضاء اللجنة الفورية بالدفاع المدني نظير جهودهم المثمرة
http://almnatiq.net/?p=785198
المناطق - بريدة

 

 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالرحمن الصالح يرافقه أعضاء اللجنة الفورية للدفاع المدني بالمنطقة الذين قدموا للسلام على سموه، والتشرف بتسلم شهادات شكر وتقدير من سموه الكريم  نظير جهودهم المثمرة.

حيث رحب  بهم سموه في بداية الاستقبال، منوهاً بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني بالمنطقة في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات انطلاقاً مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من اهتمام وعناية بسلامة المواطنين والمقيمين.

وقد اشاد  سموه بما قدمه أعضاء اللجنة الفورية للدفاع المدني بالمنطقة من جهود واضحة في القيام بمهامهم واعمالهم في سبيل المحافظة على الأرواح والممتلكات، متمنياً التوفيق والسداد للجميع لتحقيق كل ما فيه خير.

من جانبه أعرب اللواء الصالح عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه ومتابعته المستمرة التي انعكست على أداء وجودة العمل، وعلى ما يحضى به الدفاع المدني  بالمنطقة ومنسوبيه من دعم واهتمام سموه الكريم  وتكريمه وتشجيعه الدائم لرجال الدفاع المدني .

 

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