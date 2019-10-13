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صندوق تنمية الموارد البشرية: 4223 سعودي حصلوا على شهادة مهنية احترافية بقيمة دعم 20 مليون ريال

صندوق تنمية الموارد البشرية: 4223 سعودي حصلوا على شهادة مهنية احترافية بقيمة دعم 20 مليون ريال

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صندوق تنمية الموارد البشرية: 4223 سعودي حصلوا على شهادة مهنية احترافية بقيمة دعم 20 مليون ريال

صندوق تنمية الموارد البشرية: 4223 سعودي حصلوا على شهادة مهنية احترافية بقيمة دعم 20 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=785204
المناطق - الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن حصول 4223 مواطن ومواطنة على شهادات مهنية احترافية عبر برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، بقيمة دعم مالية تجاوزت 20 مليون ريال، كتعويض عن تكاليف تلك الشهادات.

ويدعم برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية 26 شهادة احترافية، في عدة قطاعات حيوية في سوق العمل، بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية”. ويستهدف البرنامج المواطنون الراغبون في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع “طاقات” taqat.sa، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

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