أمير منطقة الرياض يستقبل مدير مركز المعلومات الوطني

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي بمناسبة تعيينه مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة يرافقه عددٌ من قيادات المركز .

وهنأ سموه أمير منطقة الرياض الدكتور الغامدي بالثقة الملكية الغالية ، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح .

وأشار مدير مركز المعلومات الوطني إلى الرؤية والرسالة التي يقوم عليها المركز في تقديم خدماته التقنية لكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ، مبيناً أنه يعد أهم الأذرع التقنية إلي جانب مكتب إدارة البيانات والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي صدر الأمر الملكي الكريم بإنشائها مؤخراً .

وقدم الدكتور الغامدي لسمو أمير منطقة الرياض نسخة من الملخص التنفيذي للخطة الاستراتيجية للمركز والتي تعد خارطة طريق لأعمال المركز الحالية والمستقبلية وأبرز المكاسب الوطنية المتحققة خلال العام الماضي وما يستهدف تحقيقه في القريب العاجل .

كما اطلع سمو أمير منطقة الرياض على أبرز الخدمات التقنية التي يقدمها مركز المعلومات الوطني لإمارة منطقة الرياض وكافة إمارات المنطقة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة وخدماتها .

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو أمير منطقة الرياض درعاً تذكارياً بهذه المناسبة يعبر عن رؤية المركز الجديدة في كونه الشريك الوطني للاستشراف والبنية الرقمية الأكثر ثقة وقدرة واستخداماً وفق أفضل المعايير العالمية واستمرار المركز بتقديم كافة الخدمات التقنية الحالية وتطويرها لما فيه خدمة الإمارة ومستفيديها بالشكل المأمول .

وثمن الأمير فيصل بن بندر الجهود المبذولة لرجالات المركز والخدمات المقدمة بمستويات عالية ومميزة ، داعياً الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع في أعمالهم وأهدافهم ، مشدداً على الدور الوطني الهام لمركز المعلومات الوطني في خدمة الوطن .