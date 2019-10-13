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جامعة الملك فهد للبترول تفوز بجائزة أفضل برنامج إثرائي صيفي للعام 2019

جامعة الملك فهد للبترول تفوز بجائزة أفضل برنامج إثرائي صيفي للعام 2019

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جامعة الملك فهد للبترول تفوز بجائزة أفضل برنامج إثرائي صيفي للعام 2019

جامعة الملك فهد للبترول تفوز بجائزة أفضل برنامج إثرائي صيفي للعام 2019
http://almnatiq.net/?p=785212

فازت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بجائزة أفضل برنامج إثرائي صيفي (طلاب) للعام   2019 على مستوى الجامعات في المملكة ضمن برامج موهبة الإثرائية، حيث كرّم الأمين العام لـ “موهبة” د.سعود المتحمي، خلال حفل أقيم يوم الأحد (29 سبتمبر 2019)، الجهات الفائزة بأفضل البرامج هذا العام.

وقال رئيس البرنامج هذا العام د. تركي بارود إن نجاح الملتقى العلمي الصيفي هذا العام هو استمرار لسلسلة من النجاحات المتوالية التي حققها البرنامج خلال السنوات الماضية، وأشار إلى البرنامج استفاد من التجارب النوعية السابقة مع الحرص الكامل على التطوير للأفضل.

وأوضح أن المشرفين على البرنامج أمضوا نحو (7) شهور من التحضير الجيد لتهيئة بيئة تعليمية ينمو فيها الموهوب عقلياً وعلمياً واجتماعياً نمواً متكاملاً.

وأضاف أن الملتقى حرص على إحياء الجانب المهاري للطلاب من خلال محاضرات تفاعلية تهدف إلى تنمية شخصية الطالب وتقوية أدائه الأكاديمي.

وشكر رئيس البرنامج مدير الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية على دعمهما وحرصهما المتواصل على إنجاح البرنامج وشكر فريق العمل في اللجنة الإشرافية والعلمية واللوجستية على جهودهم التي ساهمت في إنجاح البرنامج.

وكانت الجامعة قد اختتمت الملتقى الإثرائي الصيفي الـ(18) للموهوبين يوم الخميس (4 يوليو 2019م)، بعد أن استمر ثلاثة أسابيع وتنوعت وحداته الإثرائية بين ذكاء اصطناعي وتشفير وأمن معلومات وهندسة كهربائية وهندسة ميكانيكية وطاقة متجددة وعلم طيران وهندسة بترول وشارك فيه (160) طالباً موهوباً من مختلف مناطق المملكة.

وتضمن الحفل الختامي للبرنامج معرضاً علمياً شرح خلاله الطلاب المشاريع العلمية التي عملوا عليها خلال الملتقى، وقدموا فكرة عامة عن العلوم، والتفسير العلمي لبعض الظواهر العلمية التي تعلموها باستخدام تجارب عملية.

 

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