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أبرز المواد

الإعلان عن مبادرات وحزم تحفيزية ضخمة لتطوير صناعة الترفيه الرقمي

الإعلان عن مبادرات وحزم تحفيزية ضخمة لتطوير صناعة الترفيه الرقمي
http://almnatiq.net/?p=785216
المناطق - واس

أعلن معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه عن إطلاق أضخم حزمة برامج متخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحفيز صناعة الترفيه الرقمي بالمملكة، واطلاق شركات ريادية في قطاع الألعاب الإلكترونية عن طريق مسرعة أعمال متخصصة في الألعاب الإلكترونية وبرامج تدريبية نوعية في هذا المجال.
وقال معالي وزير الاتصالات السواحه خلال كلمة ألقاها في افتتاح منتدى صناعة الترفيه في الرياض: “إن هذه البرامج تأتي ضمن جهود تشاركية وتكامل بين الوزارة والهيئة العامة للترفيه والاتحاد السعودي للرياضات الذهنية والالكترونية، بهدف اقتناص فرص هذا القطاع المتنامي”, لافتاً إلى أن صناعة الترفيه شهدت تحوّلات كبيرة على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية بحجم بلغ أكثر من 8 تريليون ريال سعودي، حيث يساهم التحول الرقمي والتقني بما نسبته 55% من إيرادات هذا القطاع.
وأضاف معاليه إلى أن المملكة تحتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم سوق الألعاب الالكترونية وضمن أكبر 20 سوقا عالميا، بحوالي 4.6 مليون لاعب نشط وحجم إيرادات بلغ نحو 2 مليار و 800 مليون ريال سعودي في العام 2018، الأمر الذي يستدعي استغلال الفرص الموجودة بالسوق من خلال العمل التكاملي بين كافة الجهات المساهمة في صناعة الترفيه الرقمي.
ولفت معالي الوزير السواحه إلى أن المملكة تمتلك منظومة متكاملة من الممكنات الرقمية التي تساعدها على الارتقاء بهذه الصناعة، بدءاً من البنية الرقمية، وانتهاء بمراكز الابتكار لتطويع التقنيات الناشئة وأكاديميات التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية ، إضافة إلى برامج دعم وتمويل المشاريع الريادية.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر والذي يٌنظر إليه كنقطة تحوّل لمستقبل تطوير الترفيه المملكة، يستضيف نخبةً من المتحدثين والخبراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين العالميين والشركات المعنية بقطاعات الترفيه من داخل وخارج المملكة، كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات أبرزها التفاعل مع الابتكار والتقنية، وصنع الفرح والسعادة والرفاهية.

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