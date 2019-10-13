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جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف شاغرة بمسمّى “معيد”

جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف شاغرة بمسمّى “معيد”
http://almnatiq.net/?p=785245
المناطق - تبوك
أعلنت جامعة تبوك اليوم عن توفر عددٍ من الوظائف الشاغرة بمختلف التخصّصات بمسمّى “معيد” “رجالا ونساء” بكليات الجامعة.
وأوضحت الجامعة أن التقديم على الوظائف يبدأ من يوم غدٍ  ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 22 / 2/ 1441هـ مشيرةً إلى أن التقديم وإرفاق المستندات المطلوبة سيكون إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط : www.ut.edu.sa
ولن تقبل الطلبات اليدوية نهائياً وسيتم استبعاد جميع الملفات غير المكتملة وفق الشروط الموضحة.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها وأن يكون تقديره العام في البكالوريوس (جيد جداً) على الأقل وأن تكون الدراسة بالانتظام وكذلك ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة وألا يكون موظفاً حكومياً مع اشتراط وجوب الحصول على سنة الامتياز للتخصّصات الطبية وإرفاق شهادة الامتياز مع المستندات وأن يجتاز المتقدم الإجراءات المتبعة للتعيين على وظيفة “معيد” في حين سيتم تطبيق معايير المفاضلة المقررة بجامعة تبوك.

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