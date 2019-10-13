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مدني جازان : تنبيهات من تقلبات جوية .. وتحذيرات من السيول والاقتراب من الأودية

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مدني جازان : تنبيهات من تقلبات جوية .. وتحذيرات من السيول والاقتراب من الأودية

مدني جازان : تنبيهات من تقلبات جوية .. وتحذيرات من السيول والاقتراب من الأودية
http://almnatiq.net/?p=785251
جازان - فضة عطيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع بأخذ الحيطة والحذر ، وذلك لورود تنبيه من الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة تشير لتعرض بعض محافظات المنطقه لنشاط رياح سطحيه وشبه انعدام رؤيه لهطول امطار وتساقط برد واتربه مثاره .

وتهيب المديريه بالجميع بأخذ الحيطه والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكدت المديريه أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية،

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