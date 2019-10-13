وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.