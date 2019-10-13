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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=785267
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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