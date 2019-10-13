مصرع قائد العمليات الحوثية في باقم

المناطق - وكالات

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قائد العمليات في الميليشيات الحوثية في باقم أبو حمزة الحوثي قتل، إضافة إلى قيادات أخرى منها “أبو طارق الوجيه” و”أبو عبدالملك السفياني”، فيما تم أسر اثنين آخرين وقتل العشرات في مواقع أخرى.

وكان الجيش اليمني الوطني قام باستدراج عناصر من الميليشيات الحوثية إلى جبال “الجبادي ونايف ورمدان” ليتم محاصرتهم والقضاء عليهم واستعادة كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم.

وأحبطت قوات الجيش الوطني، بمساندة من مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي اليوم الأحد، محاولة تسلل والتفاف قامت به عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

كما أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة التفاف وتسلل قامت بها مجاميع كبيرة من ميليشيا الحوثي على عدة محاور شمال صعدة في مديرية باقم، وأسفرت العملية عن قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا وفرار من تبقى منهم تاركين جثث القتلى مرمية في الشعاب والوديان والجبال.

كما تركت أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجهزة اتصالات لاسلكية تتبع قيادات “تم سماع شكاوى انهيار المعنويات وفشل محاولة الهجوم والالتفاف التي قاموا بها من خلالها”.