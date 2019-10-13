احدث الأخبار

مصرع قائد العمليات الحوثية في باقم
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة
أبرز المواد
 “الإسكان التنموي” يعلن عن فتح باب التقديم على تنفيذ 8 آلاف وحدة عبر منصة “بناء”
أبرز المواد
 المملكة تخطط للانضمام لنظام التير العالمي الذي يشمل “70” بلداً قريباً
أبرز المواد
 مختصان: يمنع إطعام الصقور من الأغذية غير الموثوقة
أبرز المواد
 مدني جازان : تنبيهات من تقلبات جوية .. وتحذيرات من السيول والاقتراب من الأودية
أبرز المواد
 في محاضرة نظمتها بر الشرقية .. مختص: 31% من جرائم القتل بالمملكة نفذها شباب أقل من 20 سنة
المنطقة الشرقية
 جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف شاغرة بمسمّى “معيد”
منطقة تبوك
 بلدية محافظة حقل تطرح فرص استثمارية بالمحافظة
منطقة تبوك
 امير الباحة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس شباب منطقة
أبرز المواد
 برعاية وكيل الإمارة ومحافظ الحجرة .. أهالي الحجرة يحتفلون باليوم الوطني 89
منطقة مكة المكرمة
 الأمير فيصل بن مشعل يدشن رابطة أصدقاء البيئة التطوعية بالقصيم
أبرز المواد
عاجل

انفجار في ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر وإيران تزعم تعرضها لهجوم

مصرع قائد العمليات الحوثية في باقم

مصرع قائد العمليات الحوثية في باقم

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

أبرز المواد
“الإسكان التنموي” يعلن عن فتح باب التقديم على تنفيذ 8 آلاف وحدة عبر منصة “بناء”

“الإسكان التنموي” يعلن عن فتح باب التقديم على تنفيذ 8 آلاف وحدة عبر منصة “بناء”

أبرز المواد
المملكة تخطط للانضمام لنظام التير العالمي الذي يشمل “70” بلداً قريباً

المملكة تخطط للانضمام لنظام التير العالمي الذي يشمل “70” بلداً قريباً

أبرز المواد

مصرع قائد العمليات الحوثية في باقم

مصرع قائد العمليات الحوثية في باقم
http://almnatiq.net/?p=785270
المناطق - وكالات

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قائد العمليات في الميليشيات الحوثية في باقم أبو حمزة الحوثي قتل، إضافة إلى قيادات أخرى منها “أبو طارق الوجيه” و”أبو عبدالملك السفياني”، فيما تم أسر اثنين آخرين وقتل العشرات في مواقع أخرى.

وكان الجيش اليمني الوطني قام باستدراج عناصر من الميليشيات الحوثية إلى جبال “الجبادي ونايف ورمدان” ليتم محاصرتهم والقضاء عليهم واستعادة كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم.

وأحبطت قوات الجيش الوطني، بمساندة من مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي اليوم الأحد، محاولة تسلل والتفاف قامت به عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.

كما أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة التفاف وتسلل قامت بها مجاميع كبيرة من ميليشيا الحوثي على عدة محاور شمال صعدة في مديرية باقم، وأسفرت العملية عن قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا وفرار من تبقى منهم تاركين جثث القتلى مرمية في الشعاب والوديان والجبال.

كما تركت أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأجهزة اتصالات لاسلكية تتبع قيادات “تم سماع شكاوى انهيار المعنويات وفشل محاولة الهجوم والالتفاف التي قاموا بها من خلالها”.

روابط ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة
“الإسكان التنموي” يعلن عن فتح باب التقديم على تنفيذ 8 آلاف وحدة عبر منصة “بناء”

“الإسكان التنموي” يعلن عن فتح باب التقديم على تنفيذ 8 آلاف وحدة عبر منصة “بناء”
المملكة تخطط للانضمام لنظام التير العالمي الذي يشمل “70” بلداً قريباً

المملكة تخطط للانضمام لنظام التير العالمي الذي يشمل “70” بلداً قريباً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*