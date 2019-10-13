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مدني الطائف يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

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مدني الطائف يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة

مدني الطائف يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
http://almnatiq.net/?p=785276
المناطق - واس

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف جميع المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، تشمل محافظة الطائف، وأضم، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالطائف الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات وأتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

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