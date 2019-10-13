احدث الأخبار

مقديشو.. إصابة 9 أشخاص في قصف بـ”الهاون” قرب المطار
أبرز المواد
 ترامب يأمر بسحب ألف جندي من شمال سوريا
أبرز المواد
 مهرجان “شتاء طنطورة 2019” يعلن فتح شراء التذاكر وعروض عالمية وفعاليات مميزة بانتظار الزوار
أبرز المواد
 الاتحاد الإسباني يصر على إقامة السوبر في السعودية
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تنظم فعالية “ثقافات من روسيا” تزامناً مع زيارة الرئيس بوتين للمملكة
أبرز المواد
 مدني الطائف يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 والدة وزير الصحة توفيق الربيعة إلى رحمة الله
محليات
 مصرع قائد العمليات الحوثية في باقم
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الصيني لدى المملكة
أبرز المواد
 “الإسكان التنموي” يعلن عن فتح باب التقديم على تنفيذ 8 آلاف وحدة عبر منصة “بناء”
أبرز المواد
 المملكة تخطط للانضمام لنظام التير العالمي الذي يشمل “70” بلداً قريباً
أبرز المواد
 مختصان: يمنع إطعام الصقور من الأغذية غير الموثوقة
أبرز المواد
مقديشو.. إصابة 9 أشخاص في قصف بـ”الهاون” قرب المطار

مقديشو.. إصابة 9 أشخاص في قصف بـ”الهاون” قرب المطار

أبرز المواد
ترامب يأمر بسحب ألف جندي من شمال سوريا

ترامب يأمر بسحب ألف جندي من شمال سوريا

أبرز المواد
مهرجان “شتاء طنطورة 2019” يعلن فتح شراء التذاكر وعروض عالمية وفعاليات مميزة بانتظار الزوار

مهرجان “شتاء طنطورة 2019” يعلن فتح شراء التذاكر وعروض عالمية وفعاليات مميزة بانتظار الزوار

أبرز المواد
الاتحاد الإسباني يصر على إقامة السوبر في السعودية

الاتحاد الإسباني يصر على إقامة السوبر في السعودية

أبرز المواد

الاتحاد الإسباني يصر على إقامة السوبر في السعودية

الاتحاد الإسباني يصر على إقامة السوبر في السعودية
http://almnatiq.net/?p=785282
المناطق - الرياض

كشفت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، السبت، عن إصرار لويس روباليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على لعب بطولة السوبر الإسباني على الأراضي السعودية هذا الموسم.
ويريد الاتحاد الإسباني إقامة بطولة السوبر في المملكة خلال بداية عام 2020، خصوصاً مع مشاركة أربعة فرق لأول مرة مع إمكانية لعب الكلاسيكو في النهائي بين برشلونة وريال مدريد.
ولا يزال الوضغ غامضاً بخصوص الإعلان الرسمي عن القرار النهائي، لكنه سيكون مع نهاية شهر أكتوبر الجاري أو بداية شهر نوفمبر المقبل.
يذكر أن موعد مباراة نصف النهائي الأول تحدد يوم 8 يناير من عام 2020، على أن تقام مباراة نصف النهائي الثاني يوم 9 يناير، والمباراة النهائية يوم 12 من شهر يناير.

روابط ذات صلة

مقديشو.. إصابة 9 أشخاص في قصف بـ”الهاون” قرب المطار

مقديشو.. إصابة 9 أشخاص في قصف بـ”الهاون” قرب المطار
ترامب يأمر بسحب ألف جندي من شمال سوريا

ترامب يأمر بسحب ألف جندي من شمال سوريا
مهرجان “شتاء طنطورة 2019” يعلن فتح شراء التذاكر وعروض عالمية وفعاليات مميزة بانتظار الزوار

مهرجان “شتاء طنطورة 2019” يعلن فتح شراء التذاكر وعروض عالمية وفعاليات مميزة بانتظار الزوار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*