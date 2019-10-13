بر “جدة” والأهلي يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الأيتام ومرضى الكلى

وقعت جمعية البر بجدة والنادي الأهلي الرياضي مذكرة تفاهم بقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي يوم أمس تقتضي دعم الجانب الطبي وتذليل العقوبات التي تحول بين المرضى وعلاجهم وذلك من خلال منصات النادي الاعلامية.

الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالإنابة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي و رئيس النادي الأهلي المهندس أحمد بن بكر الصايغ شملت عدة بنود أبرزها دعم دور الأيتام وادماجهم ضمن الانشطة الرياضية والاجتماعية بالنادي ، وتهيئة مرافق مناسبة بالنشاطات الرياضية لمنسوبي الجمعية.

كما سيحظى الأيتام من خلال المذكرة على تذاكر مجانية خلال مواجهات النادي الأهلي ومرافقتهم للاعبين أثناء دخول المباريات ، كما ستوضع خانة إعلانية في تذاكر البيع خلال مباريات النادي لدعم مرضى غسيل الكلى في مقرات جمعية البر.

من جهته قدّم العتيبي شكره لمعالي المهندس الصايغ ولكافة منسوبي النادي الأهلي على تعاونهم في تحقيق رسالة الجمعية التي تقوم على خدمة الأيتام والاسر محدودة الدخل ومرضى الفشل الكلوي مشيراً أن ذلك ليس مستغرباً عن هذا النادي العريق الشهير ببرامجه وأنشطته المجتمعية على مدى العام.

يذكر أنه بعد توقيع الاتفاقية تم أخذ صور تذكارية لعدد من الأيتام مع مجموعة من نجوم النادي الأهلي.