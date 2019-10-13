تعليق الدراسة غدا الأثنين في جميع مدارس تعليم رجال ألمع

المناطق - عسير

أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة رجال ألمع، عن تعليق الدراسة، غدًا الاثنين، في كافة مدارس المحافظة «بنين وبنات» للطلبة والعاملين.

ووفق ما ذكر الحساب الرسمي لـ«تعليم رجال ألمع» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المتحدث باسم تعليم المحافظة ناصر جبلي إنه وفقًا للإنذار المتقدم من مصلحة الأرصاد، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة غدًا الاثنين.

وأشار جبلي إلى أن القرار يشمل كافة مدارس المحافظة «بنين بنات» لكل العاملين، مُتمنيًا السلامة للجميع، وأن تكون الأمطار خير وبركة.

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير هذه الأيام.