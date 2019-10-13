احدث الأخبار

مشروع سلام يطلق النسخة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي
محليات
 بالصور وصول عبارة فرسان للجزيرة بعد تعرضها لرياح وتقلبات جوية بعرض البحر ..
منطقة جازان
 أمطار متفرقة على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 الجيش السوري يتحرك بقواته لمواجهة العدوان التركي بالتنسيق مع الأكراد
أبرز المواد
 التلفزيون الرسمي التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75%
أبرز المواد
 “واس” تُطلق حساباتها الجديدة على تويتر : (الملكية والعامة وجودة الحياة والرياضية )
أبرز المواد
 مراكز الاقتراع في تونس تغلق أبوابها والبدء بعملية فرز الأصوات
أبرز المواد
 تعليق الدراسة غدا الأثنين في جميع مدارس تعليم رجال ألمع
منطقة عسير
 معرض الصقور والصيد السعودي يخصص ركناً خاصاً للكشف على الصقور
أبرز المواد
 محافظ طريف يفتتح حملة أرامكو التوعوية للسلامة المرورية والكشف المبكر عن سرطان الثدي
منطقة الحدود الشمالية
 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الزامل
أبرز المواد
 وفاة طفلة بصعق كهربائي في إحدى المنتجعات في بريدة
منطقة القصيم
مشروع سلام يطلق النسخة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

مشروع سلام يطلق النسخة الثالثة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

محليات
بالصور وصول عبارة فرسان للجزيرة بعد تعرضها لرياح وتقلبات جوية بعرض البحر ..

بالصور وصول عبارة فرسان للجزيرة بعد تعرضها لرياح وتقلبات جوية بعرض البحر ..

منطقة جازان
أمطار متفرقة على منطقة تبوك

أمطار متفرقة على منطقة تبوك

منطقة تبوك
الجيش السوري يتحرك بقواته لمواجهة العدوان التركي بالتنسيق مع الأكراد

الجيش السوري يتحرك بقواته لمواجهة العدوان التركي بالتنسيق مع الأكراد

أبرز المواد

التلفزيون الرسمي التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75%

التلفزيون الرسمي التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 75%
http://almnatiq.net/?p=785337
المناطق - وكالات

فاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الاعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي مساء الاحد.

وأعلن التلفزيون التونسي فوز المرشح المستقل قيس سعيد بالانتخابات، بعد حصوله على نسبة 75 بالمئة.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي” فقد نال سعيد 76,9 في المئة من الاصوات في حين حاز القروي 23,1 في المئة من الأصوات.

وحصل منافسه قطب الإعلام نبيل القروي على 23.1 بالمئة وفقا لأرقام الشركة.

وقالت الهيئة العليا للانتخابات في تونس إن نسب الإقبال على الانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية وصلت إلى 57.8 بالمئة.

كما أشارت إلى أن أكثر من 90 ألف تونسي في الخارج أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة، بينما تستمر عملية فرز أصوات الناخبين.

روابط ذات صلة

الجيش السوري يتحرك بقواته لمواجهة العدوان التركي بالتنسيق مع الأكراد

الجيش السوري يتحرك بقواته لمواجهة العدوان التركي بالتنسيق مع الأكراد
“واس” تُطلق حساباتها الجديدة على تويتر : (الملكية والعامة وجودة الحياة والرياضية )

“واس” تُطلق حساباتها الجديدة على تويتر : (الملكية والعامة وجودة الحياة والرياضية )
مراكز الاقتراع في تونس تغلق أبوابها والبدء بعملية فرز الأصوات

مراكز الاقتراع في تونس تغلق أبوابها والبدء بعملية فرز الأصوات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*