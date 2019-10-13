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الجيش السوري يتحرك بقواته لمواجهة العدوان التركي بالتنسيق مع الأكراد

الجيش السوري يتحرك بقواته لمواجهة العدوان التركي بالتنسيق مع الأكراد
http://almnatiq.net/?p=785340
المناطق - وكالات

توصلت الحكومة السورية والأكراد لاتفاق لدخول الجيش السوري إلى مدينتي منبج وعين العرب، ونشره على الحدود مع تركيا لمواجهة العملية العسكرية للجيش التركي والفصائل السورية المتحالفة معه.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق تم بعد اجتماعات بين الإدارة الذاتية الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية وممثلين عن الحكومة السورية في قاعدة حميميم الروسية.

وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان تلا الإعلان عن الاتفاق أن انتشار الجيش السوري وخاصة في المناطق الحدودية جاء من خلال التنسيق والتوافق معها ومع قوات سوريا الديمقراطية.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن الجيش السوري دفع بقوات عسكرية إلى شمالي البلاد من أجل التصدي للعدوان التركي على الأراضي السورية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الأحد، إن وحدات من الجيش السوري بدأت بالتحرك باتجاه شمال البلادة “لمواجهة العدوان التركي”.

ولم تورد “سانا” أي تفاصيل إضافية وما إذا كان هذا التحرك يأتي في اطار اتفاق مع الأكراد، في وقت قال مسؤول كردي أن هناك “مفاوضات” بين الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية.

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