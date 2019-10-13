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الأخضر يفتتح تدريباته برام الله استعدادا لمواجهة منتخب فلسطين

الأخضر يفتتح تدريباته برام الله استعدادا لمواجهة منتخب فلسطين
http://almnatiq.net/?p=785357
المناطق - واس

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته اليوم على ملعب فيصل الحسيني في رام الله ، تحضيرا للقاء منتخب فلسطين الشقيق يوم الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .
وأجرى اللاعبون التدريبات تحت إشراف المدير الفني الفرنسي إيرفي رينارد ، حيث بدأ الحصة الأولى بتمارين الإحماء تلاها الترفيه ، قبل أن يقسم اللاعبين لمجموعتين بعدها أجريت مناورة تكتيكية .
وينهي الأخضر غداً الأثنين تدريباته على استاد فيصل الحسيني عند الرابعة مساءً .
وكان المنتخب السعودي قد وصل ظهر اليوم إلى فلسطين عبر المملكة الأردنية الهاشمية، وكان في استقبال البعثة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واللواء جبريل الرجوب، وعدد من القيادات السياسية والرسمية وجمهور غفير أمام مقر إقامة بعثة المنتخب السعودي برام الله.
ويُعقد غداً الاجتماع الفني، وفي الساعة الواحدة يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور المديرين الفنيين للمنتخبين.

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